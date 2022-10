Liebt das Fotografieren in der Natur: Carola Haese. Foto: Christian Koepke up-down up-down SVZ zeigt Bilder der Hobby-Fotografin Carola Haese aus Schwerin zeigt die Natur in Nahaufnahme Von Christian Koepke | 11.10.2022, 19:47 Uhr

Seit 2015 ist Carola Haese mit ihrer Kamera in der Natur unterwegs und begeistert Tausende mit ihren Fotos auf Instagram. Im Sommer wurden ihre Bilder erstmals öffentlich ausgestellt – in Kassel, am Rande der documenta.