26. Juli
Info-Bus am Pfaffenteich Bundesbank macht Halt in Schwerin

Wie erkennt man Falschgeld? Wie sichern Zentralbanken den Wert unseres Geldes? Auf diese und andere Fragen will die Mitmach-Ausstellung der Bundesbank am 26. Juli 2022 in Schwerin Antworten geben.