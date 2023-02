So könnte das neue Wohngebiet in Warnitz einmal aussehen. Foto: MOSAIK architekten bda up-down up-down Warnitzer Feld und Hofackerwiesen Schwerin plant 1000 Wohnungen: BUND warnt vor neuen Baugebieten Von Maren Ramünke-Hoefer | 19.02.2023, 14:14 Uhr | Update vor 33 Min.

Die Stadt will neue Baugebiete ausweisen, unter anderem am Warnitzer Feld und den Hofackerwiesen. Diese Flächen wurden bisher landwirtschaftlich genutzt. Naturschützer vom BUND üben Kritik und nennen Forderungen an die Stadt.