Die Bürgerinitiative „Freifahrt.Jetzt.Schwerin“ hat bereits mehr als 1000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt, unter anderem auf dem Marienplatz. Foto: Jana Wolff up-down up-down Verkehr in Schwerin Bürgerinitiative sammelt Unterschriften für kostenlosen Nahverkehr Von Bert Schüttpelz | 15.02.2023, 14:50 Uhr

Das Bürgerbegehren für einen entgeltfreien Nahverkehr in Schwerin braucht Unterstützer. Am Freitag wird ein Info-Stand am Dreescher Markt aufgebaut.