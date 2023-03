Bei der Vorlesung wurde gespielt, gesungen und gelacht. Foto: Max Holz up-down up-down Buch „Platt snacken kannst du ok“ vorgestellt Kita in Sülstorf lernen Spiele, Lieder und Reime auf Plattdeutsch kennen Von Max Holz | 14.03.2023, 15:14 Uhr

Plattdeutsch wird so gut wie nicht mehr gesprochen. Damit die Sprache aber nicht in Vergessenheit gerät, hat Heidelore Rumler ein Kinderbuch mit plattdeutschen Gedichten, Liedern und Geschichten geschrieben und in der Kita in Sülstorf vorgestellt.