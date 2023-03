Der abgesperrte Tatort nach einem Messerangriff an der Haltestelle Schwerin Schlossblick. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Mann schwer verletzt Brutaler Messerangriff erschüttert Schwerin Von Christian Koepke | 30.03.2023, 18:08 Uhr | Update vor 12 Std.

Polizeieinsatz in der Goethestraße in Schwerin: Ein Mann wurde am Donnerstag an der Haltestelle Schlossblick niedergestochen. Polizisten haben einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.