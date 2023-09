Feuerwehreinsatz in Schwerin: Am Samstag, 9. September, gegen 22.50 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr die Meldungen zu einem brennenden Auto in der Eutiner Straße in Schwerin-Lankow ein. Als die Polizeibeamten eintrafen, brannte ein Auto bereits in voller Ausdehnung, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin.

Trotz erster Löschversuche der Beamten wurden bis zum Beginn der Löscharbeiten der Feuerwehr noch zwei benachbart abgestellte Autos durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, heißt es weiter.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Schweriner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz und hat das Auto zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt, informiert der Polizeisprecher.

Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder -1560 oder bei der die Onlinewache unter polizei.mvnet.de zu melden. Zudem nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.