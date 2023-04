Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Schweriner Helios-Kliniken. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Helios-Kliniken Schwerin Brand in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Patienten wieder auf der Station Von Christian Koepke | 24.04.2023, 15:13 Uhr

Schwierige Ermittlungen: Die 15-Jährige, die am Freitag bei einem Brand in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Schweriner Helios-Kliniken schwer verletzt wurde, konnte noch nicht vernommen werden. Derweil sind die Patienten der betroffenen Station in ihre Zimmer zurückgekehrt.