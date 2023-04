Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Sachsenberg Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Brandstiftung in Schwerin 15-Jährige bei Feuer in Kinder- und Jugendpsychiatrie verletzt Von Christian Koepke | 21.04.2023, 08:44 Uhr | Update vor 39 Min.

Am Freitagmorgen brannte es in einem Zimmer der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schwerin. Dabei wurde eine 15-jährige Patientin schwer verletzt. Eine 16-jährige Mitpatientin steht unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben.