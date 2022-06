Sie wollen in diesem Herbst die Freilichtbühne in Schwerin rocken: Alec Völkel (l.) und Sascha Vollmer. FOTO: Imago / Pop-Eye Open-Air-Konzert in Schwerin Boss Hoss wollen mit Schwerinern in den Sonnenuntergang rocken Von Hannes Henffler | 14.06.2022, 18:08 Uhr

Am 10. September treten The Boss Hoss auf der Freilichtbühne in Schwerin auf. Im Interview verrät Alec Völkel, was die Schweriner beim Konzert erwarten können.