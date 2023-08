Faktencheck in Schwerin Boot, Kajak, SUP oder gleich die Weiße Flotte: Das kostet ein Tag auf dem See Von Marlena Petersen | 25.08.2023, 16:02 Uhr Uwe Meitzner vermietet am Südufer des Ziegelinnensees auch ein Party-Boot. Foto: Marlena Petersen up-down up-down

Was kosten ein Tag auf der Weißen Flotte oder ein Kajak am Lankower See? Ein Überblick