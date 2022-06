Bonnie Tyler steht am 11. Juni auf der Freilichtbühne in Schwerin. FOTO: © Tina Korhonen/ www.tina-k.com Konzert auf der Freilichtbühne Bonnie Tyler kommt nach Schwerin Von Franca Niendorf | 02.06.2022, 12:43 Uhr

Am 11. Juni steht die bekannte Rockröhre auf der Freilichtbühne in Schwerin. Als Vorband treten „More than Words“ mit Stefanie Hertel auf.