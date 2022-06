70 Jahre und kein bisschen leise: Bonnie Tyler kommt am 11. Juni nach Schwerin FOTO: dpa Schwerin Freilichtbühne holt verpasste Konzerte nach Von Maren Ramünke-Hoefer | 08.06.2022, 16:15 Uhr

Bonnie Tyler, Revolverheld, Chris de Burgh, Ben Zucker, The Bosshoss und viele andere treten 2022 Open Air in Schwerin auf. Alles verlegte Termine. Die Branche verändert sich, sagt Torsten Below von der Kongresshalle