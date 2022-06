Bei den wärmeren Temperaturen kommen wieder vermehrt Zecken zum Vorschein. FOTO: Bernd Weißbrod/dpa Krankheit durch Zecken Bislang kaum Borreliose-Fälle in Schwerin Von Hannes Henffler | 20.06.2022, 16:00 Uhr

Entgegen dem MV-Trend gibt es in Schwerin nur wenige Personen, die erkrankt sind. Was sollte bei einem Zeckenbiss getan werden und was schützt vor den Tieren?