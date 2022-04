Stolpersteine FOTO: imago images / Norbert Schmidt Künstler Günter Demnig wird erneut in Schwerin aktiv Geld für Stolpersteine und erste Stolperschwelle Von Frank Liebetanz | 22.04.2022, 12:43 Uhr

Der Kölner Künstler Gunter Demnig will in Schwerin am 24. Mai zum achten Mal Stolpersteine und erstmalig eine Stolperschwelle verlegen.