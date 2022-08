Die Landeshauptstadt Schwerin bewirbt sich um den Eintrag in die Weltkulturerbe-Liste. FOTO: Marco Dittmer up-down up-down Bewerbung als Unesco-Welterbe Diese 250 Seiten sollen Schwerin weltberühmt machen Von Marco Dittmer | 05.08.2022, 14:33 Uhr

Die Unesco-Bewerbung ist so gut wie fertig: In wenigen Tagen übergibt Schwerin das Nominierungspapier an das Land. Diese drei Szenarien sind dann möglich.