Am Montagabend hat die Polizei am Schweriner Hauptbahnhof eine Frau mit einem hohen Atemalkoholwert aufgelesen. Sie musste in eine Klinik gebracht werden. Symbolfoto: imago-images/Rainer Droese up-down up-down Polizei vom Alkoholtest erstaunt Mit ordentlich Promille im Zug unterwegs: Verletzte Frau in Schwerin aufgelesen Von Alexander Kruggel | 18.04.2023, 12:34 Uhr

Volltrunken, mit einer Platzwunde über dem Auge und nicht mehr in der Lage, selbst zu gehen: So fand die Polizei am Montagabend eine 43-Jährige in einem Zug vor. Wohin sie wollte? Vorerst unklar.