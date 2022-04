Auf dem Gelände einer Firma in Sacktannen brannte ein Container mit Holzspänen. FOTO: Friso Gentsch/dpa Schwerin Container mit Holzspänen brannte bei Firma in Sacktannen Von Christian Koepke | 02.04.2022, 17:27 Uhr

Feuerwehr-Einsatz in Schwerin: Auf dem Gelände einer Firma in Sacktannen brannte am Sonnabendmittag ein Container mit Holzspänen.