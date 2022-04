Auch die Stadt hatte einen Stand am Margaretenhof aufgebaut: Nicole Zentner und ihre Tochter Leoni (v.r.) informierten sich über eine Ausbildung beim Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr. FOTO: Christian Koepke Berufsmesse in Schwerin Die Suche nach der Traum-Ausbildung Von Christian Koepke | 06.04.2022, 19:13 Uhr

Bei der Berufsmesse der Arbeitsagentur am Margaretenhof in Schwerin präsentierten sich am Mittwoch rund 50 Unternehmen, Hochschulen und Bildungsträger.