Schräglage vor dem Schloss. „Be-Flügelt" spielten in ungewöhnlicher Lage auf dem Piano Foto: Robin Twardy Extrem-Pianisten in Schwerin Kunst in Schräglage: „Be-Flügelt"-Duo spielt vor dem Schloss Von Robin Twardy | 18.11.2022, 18:02 Uhr

Es läuft nicht immer alles gerade. Eine Überraschung bot das Extrem-Pianisten-Duo „Be-Flügelt“ in der Schlossstraße am 18. November unter dem Motto „Kunst in Schräglage“.