Eigentlich sollten in der Breiten Straße in Schwerin die Bauarbeiten bereits begonnen haben. Am Gehweg sollte gearbeitet werden, ab Ende August. Doch passiert ist dato nichts. Warum?

Nach Auskunft der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) gibt es bei der Durchführung der Baumaßnahme aktuell noch Abstimmungsbedarf mit der ausführenden Firma bezüglich der sicheren Verkehrsführung. Dies sei nach Auskunft der Stadt nicht vorhersehbar gewesen. Deshalb verzögert sich der Baubeginn. Genaue Termine für den weiteren Bauablauf können aktuell nicht benannt werden.

Angekündigt waren die Arbeiten vom 28. August bis voraussichtlich zum 30. November. Sie sind Bestandteil der Maßnahme der Erneuerung der Trinkwasserversorgung sowie die Erneuerung der Niederspannungsanlagen.