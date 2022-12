Das alte Gebäude der Strahlenklinik steht seit 2008 leer. Sprayer haben sich hier mit Graffiti verewigt. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Bauen in Schwerin Neue Pläne für die alte Strahlenklinik in Lankow Von Maren Ramünke-Hoefer | 23.12.2022, 15:39 Uhr

Für den Gebäudekomplex zwischen Lübecker Straße und Lankower See gibt es einen neuen Investor. Der will dort Wohnungen in drei- und fünfgeschossigen Häusern bauen.