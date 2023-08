Seit Montag, 14. August, bis voraussichtlich zum 30. November wird an der Crivitzer Chaussee in Schwerin gebaut. Aktuell befindet sich die Baustelle an der Total-Tankstelle gegenüber vom Schweriner Zoo. Dort wird der alte Geh- und Radweg aufgerissen. An der Stelle ist zudem eine Fahrspur in Richtung Zippendorf nicht befahrbar.

Im Laufe der Bauarbeiten soll es künftig notwendig werden, die Fahrspuren in eine Richtung komplett zu sperren. Autos sollen dann über einen Streifen auf der Gegenfahrbahn geleitet werden. Für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gilt ein Durchfahrtsverbot. Diese Fahrzeuge werden über die Ludwigsluster Chaussee und Grünes Tal umgeleitet.