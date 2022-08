Am 12. August 2022 auf der Bühne im Schloss-Innenhof in Schwerin zu erleben: Cutting Crew. FOTO: Thorsten Sohn up-down up-down Veranstaltung in Schwerin Cutting Crew gibt Konzert im Schlossinnenhof Von Christian Koepke | 11.08.2022, 16:02 Uhr

1986 landete die Band mit „I just died in your arms“ einen Welthit. Am 12. August ist Cutting Crew auf der Bühne im Innenhof des Schweriner Schlosses zu erleben. Wo es Karten gibt.