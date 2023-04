Gehören zu den Pionierinnen der Schweriner Bahnhofsmission und sind inzwischen viel mehr als nur Kolleginnen: Barbara Eickhorst (l.) und Regine Kaulfuß. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Mitstreiter gesucht Bahnhofsmission Schwerin: Helfen und Freunde fürs Leben finden Von Maren Ramünke-Hoefer | 18.04.2023, 16:18 Uhr

Barbara Eickhorst hat in Schwerin schon in vielen sozialen Projekten gearbeitet. Als Ehrenamtliche engagiert sie sich seit 2014 in der Bahnhofsmission – und hat dort mit Regine Kaulfuß einen ganz besonderen Menschen gefunden.