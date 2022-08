Der Schweriner Gastronom Axel Loheit ist mit den ersten drei Monaten in seinem neuen Pop-up-Kiosk am Werder mehr als zufrieden. FOTO: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Pop-up-Kiosk startet durch Der Anker II von Axel Loheit an Schwerins Stadtstrand hat viele Fans Von Maren Ramünke-Hoefer | 23.08.2022, 17:39 Uhr

Seit knapp drei Monaten bietet der Schweriner Gastronom montags bis freitags in dem Pop-up-Kiosk Am Werder Eis, Getränke, einen kleinen Imbiss und Kuchen an. Im Oktober soll damit erstmal Schluss sein. Und was kommt dann?