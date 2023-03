Da kommt die Zeitkapsel rein, zeigte Awo-Geschäftsführer Axel Mielke. Gemeinsam mit Kita-Leiterin Doreen Nordhaus (l.) und Krippen-Teamleiterin Petra Tesch legte er den Grundstein für den Neubau. Foto: Christian Koepke up-down up-down Bauen in der Weststadt Awo-Kita Regenbogen in Schwerin bekommt Krippen-Neubau Von Christian Koepke | 31.03.2023, 19:38 Uhr

Bei der Awo-Kita Regenbogen in der Erich-Weinert-Straße in Schwerin wurde am Freitag der Grundstein für einen Krippen-Neubau gelegt. Ende des Jahres soll der erste Gebäudeteil fertig sein.