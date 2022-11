Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall in Schwerin Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt Von dpa | 04.11.2022, 07:33 Uhr

In Schwerin sind am Freitagmorgen ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde die Autofahrerin dabei verletzt und kam per Rettungswagen in eine Klinik.