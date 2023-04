Ein Blaulicht leuchtet auf einem Wagen. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Bilanz der Carfriday-Kontrollen Autofahrer rast mit Tempo 108 über die Schweriner Umgehungsstraße Von Christian Koepke | 08.04.2023, 20:41 Uhr

Auch die Schweriner Polizei beteiligte sich am Karfreitag an den Kontrollen zum so genannten Carfriday. Dabei registrierten die Beamten allein 18 Tempo-Verstöße.