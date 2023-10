Polizei sucht Zeugen Handfeste Auseinandersetzung im Supermarkt: Polizei sucht Zeugen Von Melvin Otto | 19.10.2023, 17:21 Uhr Krankenwagen Symbolfoto: Hendrik Schmidt up-down up-down

Am 18. Oktober kam es gegen 19 Uhr in der Hamburger Allee in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer davon musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.