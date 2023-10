„Können wir noch einen Ball haben?“, fragt der kleine Junge. „Unser Ball ist unter die Bahn gerutscht.“ Natürlich rückt Michael Mathy, Chef vom Adventure Golf am Schweriner Zoo, eine neue Kugel heraus. Noch rollt der Ball auf der Minigolf-Anlage – noch. „Am 15. Oktober ist Schluss – endgültig“, sagt Mathy. Der Pachtvertrag zwischen ihm und dem Zoo laufe aus, der Tierpark wolle das Grundstück anders nutzen.

Dem Zoo gehört die Fläche, auf der Mathy vor fast zwei Jahrzehnten seine 18 Spielfelder aufgebaut hat. Zuletzt hatte sich eine private Initiative in einer Petition an Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) für den Erhalt der Anlage eingesetzt. „Eine Landeshauptstadt braucht solche Angebote. Also sollten auch die Politiker sich mal einen Kopf machen“, schrieb ein Unterstützer der Petition.

ASK forderte: OB soll zwischen Zoo und Michael Mathy vermitteln

Tatsächlich ist der Minigolf-Platz am Zoo längst ein Politikum. Im September vergangenen Jahres befasste sich die Stadtvertretung mit dem Thema. Inhalt des Antrags, der von der Aktionsgruppe Stadt und Kulturschutz (ASK) eingebracht wurde: Der Oberbürgermeister soll zwischen dem Zoo und dem Betreiber der Minigolf-Anlage vermitteln, die Stadtvertretung sich für eine Verlängerung des Pachtvertrages aussprechen. Und weiter: Sollte eine Verlängerung nicht zu erreichen sein, möge die Stadt dem Betreiber eine Alternativfläche anbieten.

Das soll auf der Minigolf-Fläche in Schwerin entstehen

Knappe Stellungnahme aus dem Stadthaus: „Die gepachtete Fläche ist Eigentum des Zoos. Der Zoo beabsichtigt, an dieser Stelle eine Stellplatzanlage für Fahrräder zu errichten. Insofern scheidet eine Verlängerung des Pachtvertrages aus.“ So wurde denn der ASK-Antrag von der Mehrheit der Stadtvertreter auch abgelehnt. Bei Gesprächen über eine andere Fläche kamen sich Verwaltung und Betreiber nicht näher.

Für Michael Mathy ist der Fall erledigt. Er könne sich zwar nicht vorstellen, dass der Tierpark zusätzliche großangelegte Fahrradabstellmöglichkeiten benötige, wie von Zoo-Direktor Dr. Tim Schikora auf SVZ-Nachfrage auch immer wieder bekräftigt, wolle aber nicht mehr weiter kämpfen, betont er.

Die Idee für das Adventure Golf hatte Mathy einst aus den USA mitgebracht. Der Unterschied zum klassischen Minigolf: Die Bahnen können betreten werden. Ob klassisch oder Adventure: Beim Minigolf hätten alle Generationen ihren Spaß, so der Betreiber.

Schweriner bedauern Aus für Adventure Golf

Und so ist das Bedauern über die Schließung der Anlage am Zoo schon jetzt groß: „Wir haben den Minigolf-Platz immer gern als Ziel für Wandertage genutzt“, sagt etwa Jessica Meyer, Lehrerin an der Niels-Stensen-Schule in Schwerin. Sie war jetzt mit ihrer fünften Klasse nochmal auf dem Platz zu Gast. Die Kinder würden sich auf der Minigolf-Anlage sehr wohlfühlen und sich durch das gemeinsame Spiel auch besser kennen lernen, so Meyer.

Bis zum 15. Oktober läuft der Betrieb beim Adventure Golf nun noch. Geöffnet ist an den Wochenenden, am 3. Oktober und in den Herbstferien jeweils von 11 bis 18 Uhr. „Sollte sich kurzfristig noch jemand finden, der die Anlage übernehmen und mit dem Zoo verhandeln möchte, kann er sich gerne bei mir melden“, erklärt Mathy.

Michael Mathy will mobilen Minigolf in Schwerin anbieten

Sollte sich niemand für einen Weiterbetrieb finden, dann werde der gesamte Platz abgetragen, kündigt Mathy an, der sich künftig auf das Anbieten von mobilem Minigolf konzentrieren will und auch noch ein anderes berufliches Standbein hat. Beim Abriss der Anlage würden dann sicher auch ganz viele Bälle entdeckt, die beim Golfen in all den Jahren unter die Bahnen gerutscht seien, so der Betreiber.