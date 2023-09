„Können Sie mich hören?“, könnte so eine Frage sein, auf die man reflexartig antwortet. Ganz schnell kann es gehen, dass man am Telefon „Ja“ sagt. Schon ist die Falle zugeschnappt. Denn genau das wollen die Betrüger am Telefon: Den Gesprächspartner dazu bringen, „Ja“ zu sagen.

Von dieser tückischen Masche haben auch schon einige Schweriner gehört, denn vor diesen Betrügern warnt gerade wieder die Verbraucherzentrale. „Einige Tage später erhalten die Angerufenen Vertragsunterlagen oder Rechnungen“, schreibt die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite. Die Absender behaupten darin, die Betroffenen hätten doch am Telefon zugestimmt.

Bisher keine Fälle mit dieser Betrugsmasche in Schwerin

In Schwerin sind der Polizei solche Fälle bisher nicht bekannt, so Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizei in Schwerin. Dennoch hat es in der Vergangenheit auch in Schwerin mehrere Fälle gegeben, in denen Telefonbetrüger am Werk waren. Mit unterschiedlichen Maschen versuchen sie, an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Betrug am Telefon: Tipps der Polizei Schwerin für Opfer

Auch wenn die Frage-Taktik in Schwerin bisher unbekannt ist, rät Rainer Autzen für den Fall, dass doch einmal ein auffälliger Anruf reinkommt: „Bei unerwünschten Werbeanrufen sollte wortlos aufgelegt werden und bei unbekannter Nummer sollte der Angerufene besonders aufmerksam sein“, so Rainer Autzen. Das Gleiche gelte für Anrufe aus dem Ausland. Zeige das Handydisplay eine ausländische Vorwahl, sei besondere Vorsicht geboten.

Am Telefon ja gesagt? Dieser Musterbrief hilft beim Widerspruch

Sollte dennoch ein Gespräch zustande gekommen sein und ein falscher Vertrag im Briefkasten landen, müsse die Rechnung nicht bezahlt werden, so der Verbraucherschutz. Einfach ignorieren sei aber auch keine Lösung. Die betroffene Person sollte sofort einen Brief an den Absender schicken, in dem klargestellt wird, dass ein solcher Vertrag nie geschlossen wurde und dem Abschluss widersprechen.

Einen Musterbrief dazu stellt die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite www.verbraucherzentrale.de ebenfalls bereit.