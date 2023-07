Die Theaterpädagoginnen Ronja Kindler (l.) und Tina Koball zeigen den Teilnehmern des Workshops die Übung „Spiegeln“. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Asylunterkunft Stern Buchholz Theater-Workshop in der Erstaufnahmeeinrichtung stellt Frauen in den Fokus Von Martina Schwenk | 03.07.2023, 15:11 Uhr

Mit einem Theater-Workshop war die Theaterpädagogik in Stern Buchholz unterwegs. Warum ein Kurs für Frauen in der Erstaufnahmestelle so wichtig ist.