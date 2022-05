Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz FOTO: Bernd Wüstneck Gefährliche Körperverletzung in der Erstaufnahme-Einrichtung in Stern Buchholz Asylsuchende greifen auch Malteser an Von Frank Liebetanz | 02.05.2022, 11:52 Uhr

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Samstag, 30. April, gegen 18.30 Uhr in der Erstaufnahme-Einrichtung in Stern Buchholz gekommen.