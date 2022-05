Die historische Fassade des alten Möbelhauses Flindt soll Teil des neuen Massivholzbaus in der Wittenburger Straße werden. FOTO: Hannes Henffler Baustelle in Schwerin Fassade des ehemaligen Möbelhauses Flindt bekommt Massivholzbau Von Hannes Henffler | 13.05.2022, 17:00 Uhr

Die Arbeiten am historischen Gebäude in der Wittenburger Straße gehen kommende Woche in die nächste Phase. Dann wird am ersten Massivholzbau gearbeitet.