Die Arbeiten in der Schackallee haben begonnen. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Verkehr in Schwerin Abwasserrohr wird repariert: Graf-Schack-Allee gesperrt Von Christian Koepke | 05.11.2022, 13:46 Uhr

In der Graf-Schack-Allee in Schwerin laufen die Reparaturarbeiten an einer kaputten Abwasserleitung. Es gibt eine Vollsperrung. Die Ursache der Havarie wurde noch nicht gefunden.