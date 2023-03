Der Messerangriff auf einen jungen Mann in der Goethestraße in Schwerin löst bei vielen Bürgern ein Gefühl der Unsicherheit aus. Foto: Paul Lukas Primke up-down up-down 25-Jähriger niedergestochen Schock und Verunsicherung bei Anwohnern nach Messerangriff in Schwerin Von Paul Lukas Primke | 31.03.2023, 17:13 Uhr

Nach dem Messerangriff auf einen 25-Jährigen am Donnerstag an der Haltestelle Schlossblick in schwerin sorgen sich Bürger um ihre Sicherheit in der Landeshauptstadt.