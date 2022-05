Nach einem Angriff sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. FOTO: Michael Gründel (Symbolbild) Polizei in Schwerin Nach Angriff auf Verkäuferinnen sitzt Mann in Untersuchungshaft Von Franca Niendorf | 12.05.2022, 11:26 Uhr

Erst hat er etwas gestohlen, dann zwei Verkäuferinnen attackiert. Was den 21-Jährigen zu dem Vorfall in einem Supermarkt in Schwerin bewegte, ist bisher nicht bekannt.