Am Nordzipfel des Lankower Sees direkt unter der alten Strahlenklinik befindet sich das Vereinsgelände der Natur- und Angelfreunde Lankower See. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Streit am Lankower See Angler wollen nicht umziehen – hält Schwerin an Plänen fest? Von Bert Schüttpelz | 20.01.2023, 19:31 Uhr

Der Anglerverein am Lankower See soll sein Vereinsgelände räumen, weil das Areal zu Wohnzwecken umgebaut werden soll. Jetzt gab es erneut eine Diskussion unter den Anglern. So steht es um den Streit mit der Stadt.