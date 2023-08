In Schwerin kam es zu zwei Unfällen mit schwerwiegenden Folgen. Der erste Fall ereignete sich am 25. August im Stadtteil Krebsförden-Dorf.

Lastwagen fuhr gegen Radfahrer

Gegen 13.35 Uhr erfasste laut Polizeimitteilung ein 39-jähriger Schweriner mit seinem Lastwagen bei einem Rangiermanöver in der Dorfstraße einen 97-jährigen Radfahrer, der sich dem Transporter von hinten genähert hatte.

Der Senior stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin.

Weiterer Unfall in Lankow

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 26. August gegen 12.15 Uhr in Lankow. Laut Polizei fuhr der 59-jährige Fahrer mit einem Linienbus an einer Bushaltestelle in der Gadebuscher Straße rückwärts und stieß dabei gegen das Auto einer 27-Jährigen.

Personen wurden entgegen erster Befürchtung nicht verletzt, allerdings entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 5000 Euro. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.