Bis zu 29 Grad am Wochenende: Der Sommer ist zurück und bietet perfekte Bedingungen für das Drachenbootfestival – zumindest dann, wenn die für Samstagabend angekündigten Gewitterschauer vorüberziehen. Eine Regenwahrscheinlichkeit von 50 Prozent lässt Platz für Hoffnung. Die SVZ verrät alle Details zum Happening auf dem Pfaffenteich und zeigt, welche anderen Veranstaltungen in Schwerin geplant sind.

Freitag: Die ersten Drachenboote sind unterwegs, Abendsafari im Zoo

Zum Drachenbootfestival reisen Mannschaften unter anderem aus Greifswald und Berlin, sogar aus Kaltenkirchen und Danzig an. Am Freitag startet die Veranstaltung ab 19.15 Uhr mit dem Stadtwerke-Pokal am Pfaffenteich. Anschließend finden um 21 Uhr Siegerehrung und Welcome Party am Südufer statt.

Parallel wird ab 20 Uhr im Speicher das Kabarettstück „Die Herkuleskeule – Tunnel in Sicht“ aufgeführt. Schweinsohrverkäuferin Dörte, Doktor in spe Walentin Karl und Sargverkäufer Fridolin Kasper bewegen sich im Stück mit Heiterkeit und Nachdenklichkeit durch die Krisen des Lebens. Tickets gibt es unter speicher-schwerin.reservix.de.

Das vorerst letzte Mal vor Ende September können Sie am Freitag bei einer Abendsafari den Schweriner Zoo besuchen. Nachdem die Pforten offiziell schon geschlossen sind, findet eine 90-minütige Tour durch den Schweriner Zoo statt. Los geht es um 19 Uhr am Haupteingang. Zu dieser Zeit nehmen einige Tiere ihre letzte Mahlzeit des Tages ein und begeben sich zur Nachtruhe, andere werden dagegen erst so richtig aktiv.

Samstag: Open-Air, Feuerwerk, True-Crime oder doch Kabarett?

Am Samstag starten schon um 8.30 Uhr die ersten Rennen auf dem Pfaffenteich. Abends ab etwa 19 Uhr findet das Große Open Air statt, bei dem der Rostocker DJ Christage auflegt und moderiert. Die Veranstaltung geht bis Mitternacht und wird um 22.45 Uhr für ein Feuerwerk unterbrochen.

Diebstahl, Mord und Hexenprozesse: Am Samstagnachmittag können Schweriner ihre Stadt von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Dann soll es losgehen zu einer Reise durch die dunkle Vergangenheit der Stadt. Die Stationen der True-Crime-Führung sind Tatorte und Schauplätze kleiner und großer Verbrechen in Schwerin. Los geht es um 14 Uhr an der Touristinformation am Markt. Tickets gibt es unter schwerin.de.

Die Köpfe der Drachenboote leuchten in bunten Farben.

Ebenfalls am Samstagabend tritt um 20 Uhr das Kabarett-Duo „Kaiser und Plain“ im Speicher auf. Die beiden sind im Moment auf Abschiedstournee und zeigen ein Best Of Musik-Comedy-Programm. Es geht um ein schräges Berliner Pärchen, das sich Fragen stellt wie: „Wer tritt am elegantesten in Fettnäpfchen?“ oder „Weshalb sollte man waschechte Soljanka lieber eiskalt genießen?“ Tickets gibt es unter speicher-schwerin.reservix.de.

Sonntag: Finalläufe der Drachenboote und Akkordeonkonzert

Am Sonntag endet das Drachenbootfestival mit der Großen Siegerehrung um 14:30 Uhr. Vorher finden vier Finalläufe in unterschiedlichen Kategorien statt. Mehr Infos zum Drachenbootfestival gibt es auf der Website drachenbootfestival.de.

Nach Ende des Wasserspektakels tritt in der Schelfkirche am Sonntag um 16 Uhr Martynas Levickis mit seinem Akkordeon auf. Er spielt Stücke von Angelis, Bach, Glass und Mahler. Tickets gibt es im Ticket-Shop der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.