Axel Loheit öffnet die Türen zu seinem Gartenlokal Am Werder und freut sich auf Besucher. FOTO: Bert Schüttpelz Gastronomie in Schwerin Anker II: Am Werder wird Pfingsten ein Imbiss eröffnet Von Bert Schüttpelz | 02.06.2022, 14:40 Uhr

Am künftigen Stadtstrand Am Werder will Axel Loheit ab Sonnabend probeweise Gastronomie anbieten und mit dem Verkauf von Eis und Kaffee und Kuchen starten.