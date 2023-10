Das diesjährige Altstadtfest in Schwerin wurde von den Händlern unterschiedlich wahrgenommen. Es sei mit Blick auf die Verkaufszahlen nicht ganz so gut gelaufen, sagten manche. Andere zeigten sich mit dem Geschäft zufrieden. Veranstalter Mathias Wölk zieht eine positive Bilanz und plant schon für das nächste Jahr. Die Stadt Schwerin ist noch nicht ganz so weit.

Er habe keine Beschwerden von Händlern bekommen, deswegen gehe er davon aus, dass alle zufrieden waren, sagt Wölk. Dies ist seine Bilanz des Altstadtfestes in Schwerin, die er gegenüber der SVZ zieht. Wölk plant schon mit dem Altstadtfest 2024 und setzt auf eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt. Damit könnte er namhafte Künstler auf die Bühnen des Festes bringen, so der Veranstalter. Er stehe dazu in Verhandlungen mit der Stadt, genauere Absprachen gebe es aber noch nicht.

Der Schweriner Stadtvertretung wird erst im November eine Auswertung des Altstadtfestes 2023 vorgelegt, sodass noch nicht abschließend geklärt ist, wie es im nächsten Jahr weitergeht. In ihrer Sitzung vom Januar dieses Jahres hatten die Stadtvertreter um Vorschläge für eine thematische Ausgestaltung des Altstadtfestes gebeten, etwa als Welterbe-Fest oder Obotriten-Fest.

Schwerin gibt kein Geld fürs Altstadtfest 2024

Laut Beschluss vom Januar soll die Verwaltung außerdem einen Vorschlag für eine vertragliche Regelung für die Jahre 2024 bis 2029 unterbreiten. Momentan stehe noch gar nicht fest, ob neu ausgeschrieben werden müsse, sagt Stadtsprecherin Michaela Christen. Dies sei aber möglich, wenn der Veranstalter abspringe, das neue Konzept oder die vertragliche Regelung von den Stadtvertretern mehrheitlich abgelehnt würden.

Michaela Christen erklärt zudem, dass eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt Schwerin nicht vorgesehen sei und von den Stadtvertretern bereits abgelehnt wurde.