Vom 8. bis 10. September wird in Schwerin das Altstadtfest gefeiert. Der Höhepunkt des Festes findet in diesem Jahr am Samstag, 23 Uhr, statt. Dann beginnt ein Feuerwerk, das in diesem Jahr noch deutlich imposanter sein soll als in den Jahren zuvor. „Es wird mit mindestens 15 Minuten doppelt so lang wie die vorherigen Feuerwerke“, sagt Veranstalter Matthias Wölk. Auch die Effekte sollen spektakulärer sein. „Wir haben dafür auch mehr Geld ausgegeben“, so der Veranstalter weiter.

Weitere Neuheiten finden Besucher des Altstadtfestes am Nordufer. Nach einer langjährigen Pause wird dort in der kommenden Woche wieder ein Riesenrad aufgebaut. Daneben gibt es wie gewohnt am Nordufer einen ganzen Rummel. Mit dabei sind: Breakdancer, Musik-Express Walzerbahn, Kinderkarussell, Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Wasserwalzen, Riesen-Wasserbassin mit Fun-Booten und Flying-Star-Karussell für kleine Kinder.

Das Programm auf der Hauptbühne beim Altstadtfest Schwerin

Am Südufer wird die Hauptbühne wieder Treffpunkt für Hunderte Besucher sein. Das Programm dafür steht mittlerweile ebenfalls. Am Freitag startet die Unterhaltung um 11 Uhr mit DJ-Musik. Die erste Livemusik beginnt mit „Schillerstr. 17“ ab 15 Uhr. Es folgt ein Warm-up mit DJ von 18 Uhr bis 19 Uhr. Ab 20 Uhr spielt dann die Partyband „Mad Amp“.

Das Bühnenprogramm Südufer Freitag 11 – 15 Uhr Musik vom DJ

15.30 – 17.30 Uhr Live- Musik mit „Schillerstr. 17”

18 – 19 Uhr Warm Up mit DJ

20 – 24 Uhr Partyband „Mad Amp“ Samstag 11 – 11.30 Uhr Musik vom DJ

11.30 – 12.30 Uhr „Pipenbock-Orchester“ (Dudelsack-Orchester)

13 – 13.15 Uhr Historische Tänze mit den Kindertanzgruppen von der Sinneswandel-Tanzschule und Kreativwerkstatt

14.30 – 15.30 Uhr Live-Musik mit „Green Milk Project“

16 - 16.20 Uhr „Orient Ladys“ zeigen einen kleinen Ausschnitt aus ihrer Tanzreise durch den Orient

17 – 18.30 Uhr Tanz und Artistik mit Künstlern aus Schwerin und Rostock

Das Tanzstudio Schwerin und die Rostocker Gruppen Santinys, TanzstudioARThus sowie TanzBühne Rostock begeistern mit ihrem gemeinsamen Programm aus tänzerischen Geschichten, modernen Choreografien, Jonglerie und Akrobatik.

18.30 – 19.30 Uhr Warm Up mit unserem DJ

20 – 24 Uhr Live-Musik mit der Band „Männer“

23 Uhr Höhenfeuerwerk über dem Pfaffenteich Sonntag 11 – 11.30 Uhr Musik vom DJ

11.30 – 12.30 Uhr „Mecklenburger Drehorgelorchester“

13 – 13.15 Uhr Historische Tänze mit den Kindertanzgruppen von der Sinneswandel-Tanzschule und Kreativwerkstatt

14.30 – 15.30 Uhr TBA

16 – 16.20 Uhr „Orient Ladys“ zeigen einen kleinen Ausschnitt aus ihrer Tanzreise durch den Orient

17 – 18 Uhr Ausklang mit DJ

Auch am Sonnabend wird gefeiert. Die Höhepunkte: 11.30 bis 12.30 Uhr spielt das „Pipenbock-Orchester“. 17 bis 18.30 Uhr gibt es Tanz und Artistik mit Künstlern aus Schwerin und Rostock. Die Partymusik beginnt am Samstag, 20 Uhr. Die Band „Männer“ spielt dann bis 24 Uhr am Pfaffenteich. Auch auf der Nordbühne wird es ein buntes Programm geben.

Das Programm auf der Nordbühne Freitag: 18 – 19 Uhr Warm Up mit DJ 20 – 24 Uhr Partyband „Tonfall" Samstag: 18 – 19 Uhr Warm Up mit DJ 20 – 24 Uhr Live-Musik mit „July House" und DJ Sonntag: 11 – 18 Uhr Musik vom DJ

Neben den Schaustellern und Händlern sind in diesem Jahr auch zahlreiche Vereine beim Altstadtfest dabei. Durch sie soll noch mehr Abwechslung in den Rundkurs um den Pfaffenteich kommen. Das Altstadtfest startet am zweiten September-Wochenende an folgenden Tagen: Freitag: 11 bis 24 Uhr, Samstag: 10 bis 24 Uhr, Sonntag: 11 bis 18 Uhr.