Schwerins Stadtarchivar Dr. Bernd Kasten kennt interessante Details zur Geschichte der Gefangennahme des dänischen Königs Waldemar II. vor 800 Jahren. Foto: Christian Koepke up-down up-down Stadtarchivar Bernd Kasten weiß mehr Als der Graf von Schwerin den Dänenkönig kidnappte Von Christian Koepke | 07.02.2023, 18:58 Uhr

Runde und halbrunde Jubiläen gibt es auch in diesem Jahr in Schwerin zu feiern, wie Stadtarchivar Dr. Bernd Kasten berichtet. Stolze 800 Jahre her ist ein Ereignis, das Graf Heinrich I. von Schwerin über die Grenzen Mecklenburgs bekannt machte: die Entführung des Dänenkönigs Waldemar II.