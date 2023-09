Ob Berufsorientierung oder die Suche nach einem Ausbildungsplatz: Der SVZ-Lehrstellentag ist eine feste Größe im Kalender Hunderter junger Menschen aus der Region. 84 Unternehmen aus Schwerin und dem Umland stellen sich am Donnerstag in der Sport- und Kongresshalle vor.

Das Besondere: Beim SVZ-Lehrstellentag präsentieren sich nicht nur die Unternehmen und stellen mehr als 100 verschiedene Ausbildungsberufe vor. Viele Firmen haben ihre Auszubildenden an dem Tag direkt mitgenommen. Besucher können so aus erster Hand erfahren, was Azubis aus den Unternehmen berichten.

Mehr Informationen: Diese Unternehmen sind beim SVZ-Lehrstellentag 2023 dabei

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Emsland Food

Arla Foods

Wibau Haustechnik

Porthun und Thiede

SIS

Pflege- und Wiedereingliederung

Agentur für Arbeit

Schoeller Allibert

VR Bank

Landtag Mecklenburg Vorpommern

Landesamt für innere Verwaltung

Regionales Berufliches Bildungszentrum

Berufliche Schule des Westmecklenburg Klinikums

Rudolf Sievers

Helios Klinik Leezen

Nordex SE

FRIES

Hansestadt Wismar

Kran- und Industrieservice

Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz

KKH Kaufmännische Krankenkasse

Mueba Aviation

Nahverkehr Schwerin

Barmer GEK

Airsense Analytics

Landesforstanstalt MV

Seehafen Wismar

Jürgen Martens

Brüggen Fahrzeugwerk und Service

ecolea Private Berufliche Schule

DVZ Datenverarbeitungszentrum MV

Europäische Sportakademie Land Brandenburg

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

AWO – soziale Dienste - Westmecklenburg

Pädagogisches Kolleg Rostock

DAA – Deutsche Angestellten Akademie

Bundespolizei – Einstellungsberatung Rostock

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

Finanzministerium MV

DEHOGA MV – Projekt Gastroburner

Wirtschaftsakademie Nord

HNP Werkzeugbau

DRK Rettungsdienst Parchim Ludwigslust

Liebherr-MCCtec Rostock

Rattunde

SWS Schulen

Prysmian Kabel und Systeme

Landeshauptstadt Schwerin

Landkreis Ludwigslust Parchim

Raiffeisen-Handelsgenossenschaft

Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft

Handwerkskammer Schwerin

Regionales Berufliches Bildungszentrum Schwerin

Ypsomed Produktion

Jysk DC Zarrentin

Palmberg Büroeinrichtungen und Service

Edeka Nord Service- & Logistikgesellschaft

Neu Kaliss Spezialpapier

dr. mihm und fahje partnerschaftsgesellschaft

DRK Soziale Freiwilligendienste M-V

DRK Kreisverband Parchim

AOK Nordost

Geswein Versicherungsmakler

Pflegeheim Wohnpark Zippendorf

Mediclin Krankenhaus

Karrierecenter der Bundeswehr Berlin/Karriereeratungsbüro Schwerin

Netzwerk für Menschen (Augustenstenstift und Sozius)

Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)

EMH metering

August Hildebrandt

Nestlé Werk Schwerin

Neumühler Bauhütte

Lidl

WEMAG

Firma Jaeger Spezial-Dämmstoffe

Dockweiler

Helios-Klinik Schwerin

XXXLutz Rück Pampow

Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern

Designschule 2.0

Deutsche Bank

Industrie- und Handelskammer zu Schwerin

Dr. Oetker Tiefkühlprodukte Wittenburg

Nicht zuletzt wird es auch noch den ein oder anderen offenen Ausbildungsplatz geben, der noch besetzt werden kann. Vor Ort gibt es eine Fotobox und an unserem SVZ-Siebdruck-Stand können sich Interessenten einen Stoffbeutel bedrucken lassen. Ein Besuch lohnt sich also vor allem für junge Menschen. Los geht es 14 Uhr in der Schweriner Sport- und Kongresshalle am Lambrechtsgrund. Die Messe endet 18.30 Uhr.