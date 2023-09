Nachdem am Freitag, 8. September, gegen 5.30 Uhr an der Haltstelle Rahlstedter Straße in Schwerin-Lankow ein Auto spektakulär im Gleisbett der Linie 2 gelandet war, kam es im morgendlichen Nahverkehr zu starken Einschränkungen in Fahrtrichtung Lankow Siedlung. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Der Autofahrer geriet bei dem Unfall mit seinem Auto in das Gleisbett der Linie 2. Foto: Polizei Schwerin

Der 49-jährige Fahrer des Wagens schien stark alkoholisiert, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 0,85 Promille, berichtet Juliane Zgonine, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Schwerin. Wie der Fahrer es schaffte, mit seinem Gefährt in den Schienenbereich zu gelangen, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Das Auto konnte nur durch Hilfe eines Abschleppwagens aus dem Gleisbett entfernt werden.

Der Straßenbahnverkehr war rund zwei Stunden eingeschränkt, berichtet die Pressesprecherin der Polizeiinspektion Schwerin. Um 7.40 Uhr konnte der Schienenersatzverkehr wieder aufgehoben werden.