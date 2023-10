Im Schlosspark-Center Schwerin ging am Montagvormittag plötzlich der Alarm los. Gegen 10 Uhr piepten die Sirenen im gesamten Einkaufscenter am Marienplatz. Immer mehr Kunden strömten aus dem Schlosspark-Center und sammelten sich vor dem Eingang, wo Ordner in Warnwesten dafür sorgten, dass die Evakuierung geordnet ablief.

Schnell gab es Entwarnung, denn der Alarm sei eine Übung gewesen, informierte Centermanager Klaus-Peter Regler. So werde regelmäßig geprobt, ob die Abläufe stimmen und alle das Gebäude im Ernstfall sicher verlassen können.

Auch die Mitarbeiter der Geschäfte ließen alles stehen und liegen, um schnell das Gebäude zu verlassen. So sammelten sich auf dem Marienplatz nicht nur Kunden, sondern auch Verkäufer und warteten, bis sich die Lage beruhigte, um ihre Arbeit fortzusetzen.