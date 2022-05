Im vergangenen Jahr glänzte Schwerin mit Rekordbilanz beim Stadtradeln. FOTO: Christian Koepke/Archiv Klimaschutz-Wettbewerb Aktion Stadtradeln startet in Schwerin Von Franca Niendorf | 27.05.2022, 07:15 Uhr

Jeder Kilometer per Rad statt Auto verbessert die CO2-Bilanz in Schwerin. Die Stadt erhofft sich deshalb eine rege Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln.