Das AfD-Abgeordentenbüro von Petra Federau muss bis Ende Juni geräumt werden. Der Vermieter hat den Mietvertrag gekündigt. Foto: Marco Dittmer Vermieter kündigt Federau AfD-Schwerin muss Parteibüro in der Friedrichstraße räumen Von Marco Dittmer | 21.06.2023, 15:21 Uhr | Update vor 37 Min.

Die Landtagsabgeordnete Petra Federau muss ihre Räume am Pfaffenteich in wenigen Tagen verlassen. Seit drei Monaten sucht sie einen neuen Standort – bisher vergeblich. Gibt es eine Zwischenlösung für das AfD-Bürgerbüro in Schwerin?